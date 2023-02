Verteidigung US-Militär schießt „Flugobjekt” über Alaska ab

Kirby betonte am Freitag mit Blick das nun aufgetauchte Flugobjekt mehrfach, es gebe noch keine Erkenntnisse dazu, woher es stamme und was es zum Ziel gehabt habe. „Wir wissen nicht, was das für ein Objekt war”, sagte er. „Wir gehen davon aus, dass wir in der Lage sein werden, die Trümmer zu bergen.” Teile des Objekts seien nach dem Abschuss wohl auf gefrorenes Wasser gefallen. „Wir hoffen, dass die Bergung erfolgreich sein wird und wir dann etwas mehr darüber erfahren können.”