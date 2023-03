Verteidigung US-Präsident will Zusammenarbeit mit Kanada vertiefen

09. März 2023 | Quelle: dpa

Us-Präsident Joe Biden will die Zusammenarbeit mit Kanada vertiefen. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden will Ende März nach Kanada reisen. Gemeinsam mit seiner Frau Jill, der First Lady, werde er am 23. und 24. März in Kanadas Hauptstadt Ottawa sein, teilte das Weiße Haus mit.