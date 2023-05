Verteidigung Wallace: Nato-Generalsekretär „wäre ein fantastischer Job”

18. Mai 2023 | Quelle: dpa

«Die Nato ist für unser aller Sicherheit extrem wichtig»: Ben Wallace. Bild: Bild: dpa

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace wirft seinen Hut in den Ring für eine Nachfolge des scheidenden Nato-Generalsekretärs Jens Stoltenberg. „Ich habe immer gesagt, dass dies eine gute Aufgabe ist. Das ist ein Job, den ich mögen würde”, sagte Wallace der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, wo er am seinen Amtskollegen Boris Pistorius getroffen hatte.