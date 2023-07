Verteidigungsbündnis Biden: Ukraine noch nicht bereit für Nato-Beitritt

08. Juli 2023 | Quelle: dpa

Im litauischen Vilnius findet in der kommenden Woche der Nato-Gipfel statt. Bild: Bild: dpa

US-Präsident Joe Biden hält einen raschen Beitritt der Ukraine zur Nato für unrealistisch. „Ich glaube nicht, dass sie für die Mitgliedschaft in der Nato bereit ist”, sagte Biden in einem am Freitag (Ortszeit) beim US-Sender CNN veröffentlichten Interview-Ausschnitt. Er glaube, es gebe unter den Nato-Mitgliedstaaten noch keine Einigkeit darüber, ob man die Ukraine „jetzt, mitten im Krieg”, in das Bündnis aufnehmen solle oder nicht. Wenn man das täte, sei man auch verpflichtet, jeden Zentimeter des Nato-Territoriums zu verteidigen. Wenn der Krieg dann weiterginge, befänden sich alle Nato-Partner im Krieg.