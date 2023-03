Verteidigungsbündnis Finnland bereit für Nato-Beitritt

01. März 2023 | Quelle: dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (r.) und Finnlands Regierungschefin Sanna Marin in Helsinki. Bild: Bild: dpa

Finnland ist bereit für den Beitritt in die Nato, muss aber weiterhin auf grünes Licht aus der Türkei und aus Ungarn warten. Das Parlament in Helsinki stimmte am Mittwoch mit breiter Mehrheit für einen Regierungsvorschlag zur Gesetzgebung, die für den Beitritt in das westliche Verteidigungsbündnis nötig ist.