Verteidigungsbündnis Lawrow: Ukraine will Nato tiefer in Konflikt hineinziehen

27. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Russlands Außenminister Sergej Lawrow Bild: Bild: dpa

Russland wirft der Ukraine vor, die Nato tiefer in den Krieg hineinziehen zu wollen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte der Staatsagentur Tass: „Das (Kiewer) Regime versucht in seinem Namen, die Amerikaner und andere Nato-Mitglieder tiefer in den Strudel des Konflikts zu ziehen, in der Hoffnung, einen überstürzten Zusammenstoß mit der russischen Armee unvermeidlich zu machen.”