 Verteidigungsbündnis: Mehr als 51.000 Soldaten bei Nato-Bündnisübung in Norwegen

Die letzten Nato-Manöver, die größer waren als „Trident Juncture 2018“ fanden nach Angaben von Nato-Diplomaten vor der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1991 statt. Damals gab es unter anderem noch die Manöverreihe „Return of Forces to Germany“ (Rückkehr von Streitkräften nach Deutschland). An ihr waren bis zu 125.000 Soldaten beteiligt.