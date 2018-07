Verteidigungsbündnis: Nato und EU wollen noch enger zusammenarbeiten

BrüsselDie Nato und die EU wollen ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. „Wir sind stolz darauf, was bislang gemeinsam erreicht wurde, aber wir können noch mehr tun“, heißt es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Erklärung, die Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Dienstagmittag in Brüssel unterzeichnet wollen. Die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen aus Richtung Osten und Süden machten eine Fortsetzung der Kooperation unerlässlich.