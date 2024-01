Von Deutschland und den weiteren Bündnispartnern war die Blockade immer wieder kritisiert worden, in Schweden führte die Zeit der Ungewissheit angesichts der russischen Invasion in der Ukraine zu wachsendem Frust. Viel Aufmerksamkeit erhielten in dieser Situation Aussagen des schwedischen Oberbefehlshabers Micael Bydén und des Ministers für zivile Verteidigung, Carl-Oskar Bohlin. Sie riefen die Schwedinnen und Schweden in diesem Monat auf, sich mental darauf vorzubereiten, dass es Krieg in Schweden geben könnte. In der Bevölkerung wurde dies mit Unruhe aufgenommen, auch wenn Ministerpräsident Kristersson später beteuerte, dass es derzeit keine Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Krieg in Schweden gebe.