Verteidigungsetat: US-Präsident Trump will das Militär mit Rekordausgaben aufrüsten

Insgesamt wollen die USA in diesem Haushaltsjahr rund 700 Milliarden Dollar in die Streitkräfte stecken – mehr als die Hälfte der staatlichen Gesamtausgaben, die sich auf rund 1,3 Billionen Dollar belaufen. „Obama hat unser Militär kaputtgespart“, so Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses. „Das bringen wir jetzt in Ordnung.“