 Verteidigungsminister im Nahen Osten: USA wollen Militärpräsenz in Katar ausweiten

DohaDie USA wollen ihre Militärpräsenz in der Golfregion ausbauen und dafür ihren Stützpunkt in Katar ausweiten. „Unsere Verteidigungs-Partnerschaft ist umfangreich, wichtig und wachsend“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag bei einer Pressekonferenz in der katarischen Hauptstadt Doha. Ein entsprechendes Abkommen zum Ausbau des Luftwaffenstützpunktes Al-Udaid in dem Golfemirat sei unterzeichnet worden.