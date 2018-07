Verteidigungsminister Jim Mattis: USA streben im Iran einen Politik- statt Regimewechsel an

WashingtonDie USA betreiben nach den Worten von Verteidigungsminister Jim Mattis keine Politik des Regimewechsels oder Sturzes im Iran. „Weder das eine noch das andere wird verfolgt“, sagte Mattis am Freitag in Washington vor Reportern auf eine entsprechende Frage nach der Politik der US-Regierung. „Wir müssen erreichen, dass sie ihr Verhalten in Bezug auf eine Reihe von Bedrohungen ändern, die sie durch ihr Militär, ihre Geheimdienste, ihre Stellvertreter darstellen können.“