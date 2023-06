Verteidigungsminister Pistorius bei asiatischer Sicherheitskonferenz in Singapur

02. Juni 2023 | Quelle: dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (r) in Singapur. Bild: Bild: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einer mehrtägigen Reise in Asien eingetroffen. Der SPD-Politiker landete in Singapur, wo er bis Sonntag an der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog teilnimmt und auch die deutsche Politik in der Region erklären will.