Verteidigungsministerin: Kramp-Karrenbauer will UN-Mandat für Schutzzone

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will ein UN-Sicherheitsmandat für die Einrichtung einer Schutzzone in Nordsyrien. In der Sitzung des Verteidigungsausschusses sagte die CDU-Chefin nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Mittwoch, dass sie zudem am Donnerstag und Freitag in Brüssel Gespräche mit den Nato-Verbündeten suchen wolle. Dabei wolle sie auch mit der türkischen Seite sprechen. Wichtig sei, dass auch Russland mit im Boot sei. Die am Dienstag zwischen der Türkei und Russland vereinbarte Verlängerung der Waffenruhe um 150 Stunden löse das Problem nicht, sagte sie zu dem Einwand, dass der Plan einer internationalen Schutzzone überholt sei.