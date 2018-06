Verteidigungspolitik: Merkel geht bei Interventionsarmee auf Macron zu

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel geht in der Debatte über eine engere europäische Verteidigungspolitik einen weiteren Schritt auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu. Nachdem sie sich am Sonntag bereits hinter Macrons Vorschlag einer Interventionsinitiative gestellt hatte, räumte die Kanzlerin am Donnerstag die deutsche Forderung, dass diese Interventionsarmee unbedingt in die Struktur der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit (Pesco) eingepasst werden müsse.