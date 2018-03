Verteidigungspolitik: USA erwarten höhere deutsche Rüstungsausgaben

BrüsselUS-Verteidigungsminister Jim Mattis geht davon aus, dass die Bundesregierung die Mittel für die deutsche Bundeswehr deutlich aufstocken wird. Er sei zuversichtlich, dass Deutschland seine Verteidigungs-Ausgaben in dem Tempo erhöhen werde, wie seine starke Wirtschaft wachse, sagte er am Donnerstag in Brüssel.