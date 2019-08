Verteidigungspolitik: USA wollen Kampfjets an Taiwan verkaufen – neue Spannungen mit China befürchtet

Washington Die USA wollen Taiwan nach Angaben aus dem Kongress trotz des Widerstands Chinas F-16 Kampfjets im Wert von acht Milliarden Dollar (7,2 Milliarden Euro) verkaufen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Eliot Engel, und der ranghöchste Republikaner in dem Gremium, Michael McCaul, begrüßten den geplanten Verkauf. Sie zeigten sich in einer gemeinsamen Mitteilung am Freitag zuversichtlich, dass er über Parteigrenzen hinweg Unterstützung im Kongress finden werde. Der Schritt dürfte die Spannungen zwischen den USA und China anheizen.