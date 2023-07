Verteidigungspolitik: Verteidigungsminister Pistorius plant über 20 Milliarden Euro für Munition

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius will in den nächsten Jahren über 20 Milliarden Euro für die Beschaffung von Munition aufwenden. „Ohne Munition nutzen die modernsten Waffensysteme nichts, auch wenn sie einsatzbereit auf dem Hof stehen“, sagte der SPD-Politiker dem „Spiegel“ laut eines Berichts am Montag.