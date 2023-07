Vertrag verlängert Jens Stoltenberg bleibt Nato-Generalsekretär

In der Geschichte des Bündnisses ist Stoltenberg bereits jetzt der am zweitlängsten amtierende Generalsekretär. Am längsten war bislang der Niederländer Joseph Luns der höchste internationale Beamte der Allianz. Er amtierte von 1971 bis 1984.



Lesen Sie auch: Nationale Sicherheitsstrategie – „das chinesische Interesse an unserer Sicherheitsstrategie ist sehr groß“