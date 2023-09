Der Vorstand der Werft CSBC Corp., Cheng Wen-lon, versprach, die Leistung des U-Boots werde die Bestehender übertreffen. Seit November 2020 hätten 1000 Menschen an der „Hai Kun” gearbeitet. Sie ist 70 Meter lang und 8 Meter breit. An Bord befinden sich Systeme des US-Rüstungsbauers Lockheed Martin und in den Vereinigten Staaten hergestellte Torpedos. In den kommenden Monaten wird das U-Boot mehreren Tests unterzogen. Ende 2024 soll es laut Plan an die Marine übergeben werden.