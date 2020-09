Video-App Donald Trump lehnt Fristverlängerung für Tiktok-Verkauf ab

Die populäre Video-App Tiktok wird nach Worten von Präsident Donald Trump keine längere Gnadenfrist in den USA bekommen. „Wir werden Tiktok entweder in diesem Land aus Sicherheitsgründen dichtmachen oder es wird verkauft“, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Eine Fristverlängerung für Tiktok werde es nicht geben.