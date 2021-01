Video von Alexei Nawalny Theater, Casino und Eishockey-Halle: Putins vermeintliches „Versailles“

Nawalny war für das Video auch nach Dresden gereist und zeigt den dortigen Plattenbau, in dem Putin als KGB-Offizier gewohnt hat. Mit dem Kontrast zu der Supervilla am Schwarzen Meer will der Oppositionelle zeigen, wie sich der russische Präsident bereichert haben soll.



Die WirtschaftsWoche hatte schon im vergangenen Sommer Satellitenaufnahmen des Anwesens analysiert. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2019 zeigte, dass dort weiter gebaut wird. Auf der Allee, die zur Villa führt, wurde eine Art Barockgarten angelegt. Nördlich des eigentlichen Anwesens, wo 2014 noch Hubschrauberlandeplätze zu sehen sind, war ebenso eine Baustelle. Laut Nawalny wurde hier inzwischen eine unterirdische Eishockey-Halle errichtet. Außerdem gibt es nahe dem Barockgarten nun eine Orangerie. Das 18.000-Quadratmeter-Schloss bezeichnet Nawalny im Video als „ein neues Versailles oder ein neuer Winterpalast“.