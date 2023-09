Videoaufnahme Polizeigewalt in USA: Beamter erschießt Mann im Auto

08. September 2023 | Quelle: dpa

Demonstranten protestieren im Januar wegen des Todes von Tyre Nichols. In den USA kam es erneut zu einem Fall tödlicher Polizeigewalt. Bild: Bild: dpa

Ein neuer Fall von Polizeigewalt sorgt in den USA für Aufsehen. Ein Polizist erschoss in der Stadt Philadelphia einen 27-Jährigen in dessen Auto.