Videoschalte Mexikos Präsident und Biden wollen über Migration beraten

08. Mai 2023 | Quelle: dpa

Zelte von Migranten stehen im Flussbett auf der US-amerikanischen Seite der US-mexikanischen Grenze. Bild: Bild: dpa

Kurz vor dem Auslaufen einer strikten Abschieberegelung in den USA wollen Präsident Joe Biden und der mexikanische Staatschef Andrés Manuel López Obrador über das Thema Migration sprechen. Bei einer Videoschalte an diesem Dienstag solle es auch um den Kampf gegen die Droge Fentanyl und die wirtschaftliche Kooperation der beiden Nachbarländer gehen, kündigte López Obrador bei seiner täglichen Pressekonferenz am Montag an.