Viele Neuinfektionen Corona-Welle in China – neue Gefahr für die Weltkonjunktur

Die Corona-Zahlen in China scheinen im Vergleich zu Deutschland schon fast lächerlich gering. Landesweit wurden am Montag 2125 lokale Infektionen gemeldet. Am Tag zuvor hatte es insgesamt mehr als 3100 Fälle gegeben – in einem Land mit 1,4 Milliarden Menschen. Was nicht viel erscheint, sind in der Volksrepublik die höchsten Infektionszahlen seit dem großen Ausbruch in Wuhan vor zwei Jahren. Und deshalb herrscht jetzt Alarmstimmung.