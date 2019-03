Vierergipfel in Paris Trump lässt EU und China näher zusammenrücken

Als weiteres Feld der Zusammenarbeit zwischen der EU und China wird die Entwicklungszusammenarbeit gesehen. Dabei geht es neben einer Kooperation in Afrika auch um das chinesische Konzept der Seidenstraße zur Entwicklung von Handelsrouten in Asien und Europa. Deutschland und Frankreich haben bisher bilaterale Abkommen mit Peking zu dieser Initiative abgelehnt. Italien hatte dagegen am Samstag so wie zuvor 13 kleineren EU-Staaten eine Absichtserklärung unterzeichnet.



Merkel, Macron und Juncker lobten am Dienstag, dass die Seidenstraßen-Initiative tatsächlich zur Entwicklung vieler Transitländer positiv beitragen könne. Die Kanzlerin mahnte aber, dass sich China stärker an den europäischen Erfahrungen orientieren sollte, wie man eine nachhaltige Entwicklung fördern könne. Hintergrund ist, dass China bei dem Seidenstraßenkonzept bisher keinen internationalen Standards etwa bei Ausschreibungen, der Kreditvergabe oder der Streitschlichtung folgt. „Europa muss jetzt gemeinsam von China Reformen einfordern“, forderte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang.