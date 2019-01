 Vierparteienkoalition: Christdemokraten neu in Norwegens Kabinett

Aus einer Dreiparteienkoalition werde damit eine Vierparteienkoalition, sagte Solberg in Oslo. Nach ihrer Wahl zur Ministerpräsidentin 2013 war sie zunächst eine Minderheitsregierung mit der rechtspopulistischen Fortschrittspartei eingegangen. Die Christdemokraten und die liberale Partei Venstre hatten diese Regierung gestützt, waren aber nicht direkt an ihr beteiligt. Anfang 2018 schloss sich ihr Venstre an, nun auch die Christdemokraten. Damit verfügt Solberg erstmals über eine Regierungsmehrheit.