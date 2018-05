Vierte Vereidigung: Sechs weitere Jahre Putin beginnen mit leeren Versprechen

Revolutionäres bekommen sie nicht zu hören. Putin bedankt sich noch einmal für die breite Unterstützung bei der Wahl, die er als „großes politisches Kapital“ bezeichnet. Er verspricht eine Stärkung Russlands in der internationalen Arena und eine Verbesserung der Lebensumstände der Russen. Er fordert einen „Durchbruch in allen Lebenssphären“, will diesen aber zugleich auf der Basis traditioneller Werte erreichen. Ähnlich hatte er sich nicht nur vor zwei Monaten bei der Rede zur Lage der Nation, sondern eigentlich auch schon 2012 bei seiner Rückkehr in den Kreml geäußert, als er Russlands technologische Wandlung ankündigte.