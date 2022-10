Vierte Wahl in zwei Jahren: Partei von Ex-Premier Borissow gewinnt Bulgarien-Wahl

Die Parlamentswahl in Bulgarien war die vierte in dem EU-Mitgliedstaat in nicht einmal zwei Jahren. Die Regierung Petkows war im Juni nach nur sechs Monaten im Amt zerbrochen. Eine der vier Parteien hatte die Koalition verlassen, die Unterstützung für eine Minderheitsregierung blieb aus. 2021 waren die Bulgaren bereits dreimal zur Wahl eines Parlaments aufgerufen. Der Wahlkampf wurde vom Ukraine-Krieg und den unsicheren Gas-Lieferungen beherrscht. Das EU-Land ist historisch und kulturell eng mit Russland verbunden.