Vietnamesischer Handelsminister: „Wir wollen enger mit deutschen Unternehmen zusammenarbeiten“

Vietnam hat in den vergangenen Jahren zwölf Freihandelsabkommen abgeschlossen – wobei das mit der EU noch nicht in Kraft getreten ist –, für vier weitere Abkommen befinden Sie sich in Verhandlungen. Woher kommt die Lust an den Verträgen?

Einige Länder haben wirtschaftspolitisch den Weg des Protektionismus eingeschlagen. Wir glauben aber nicht, dass Nationalstaaten in der heutigen Welt allein bestehen können – sondern wir glauben an die Macht des Multilateralismus, an die internationale Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit wollen wir weiterentwickeln, besonders im Bezug auf Wirtschaft, Handel und Investitionen.