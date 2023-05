Vietnamkrieg Wie Vietnam gegen die Spuren des Krieges kämpft

23. Mai 2023 | Quelle: dpa

Thai Van Ninh arbeitet seit 2015 für MAG. Als er sechs Jahre alt war, wurde sein 12-jähriger Bruder auf dem Heimweg von der Schule durch nicht explodierte Sprengkörper getötet. Bild: Bild: dpa

Von der Veranda ihres Hauses blickt Hoang Thi Ly auf Reisfelder, die friedlich in der Sonne glänzen. Sie zeigt in Richtung der grünen Wiesen des Truc Lam Village in Zentralvietnam. Der Anblick ist so idyllisch, dass man sich kaum vorstellen kann, was hier einst passiert ist.