 Virus-Ausbruch: Ebola-Patienten nach Angriff im Kongo vermisst

Das Behandlungszentrum der internationalen Hilfsorganisation in Butembo sei am Wochenende und am Mittwoch angegriffen worden, über die Täter lägen keine Informationen vor. Am Sonntag sei zudem in Katwa rund zehn Kilometer von Butembo entfernt Feuer in einem Behandlungszentrum gelegt worden, teilten Ministerium und Ärzte ohne Grenzen mit. Dabei habe es einen Toten und einen Verletzten gegeben.