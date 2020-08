Visite in Frankreich: Merkel will mit Macron über Krisenherde und EU sprechen

Nach französischen Angaben sollen auch der Brexit, die Beziehungen zu China und Afrika sowie ein koordiniertes Vorgehen der Europäer in der Corona-Krise auf der Agenda stehen.

Macron hat bislang vergleichsweise wenige hochrangige Gäste auf Fort de Bregancon in Südfrankreich empfangen. Darunter waren der russische Präsident Wladimir Putin und die ehemalige britische Premierministerin Theresa May. In Paris wurde darauf verwiesen, dass Merkels Visite in der Sommerresidenz französischer Präsidenten der erste Besuch eines deutschen Kanzlers seit dem von Helmut Kohl im Jahr 1985 sei.