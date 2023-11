Visumspflicht: China erlaubt Deutschen visafreies Einreisen - zunächst für ein Jahr

Die Regierung in Peking ist zudem bestrebt, ihr Image in der Welt zu verbessern. Eine Umfrage des Pew Research Center in 24 Ländern ergab, dass die Ansichten über China weitgehend negativ sind: 67 Prozent der Erwachsenen äußerten sich ablehnend gegenüber dem Land. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, China mische sich in die Angelegenheiten anderer Länder ein und nehme keine Rücksicht auf die Interessen Dritter.