Vize-Außenminister Abbas Araghchi: „Die Zurückhaltung des Irans hat auch ein Ende“

Zuletzt sagte US-Verteidigungsministers Patrick Shanahan, dass die USA weitere Truppen in den Mittleren Osten entsenden könnten. Auf eine konkrete Zahl wollte er sich nicht festlegen. Er sagte am Donnerstag im Pentagon, dabei gehe es um den Schutz von Soldaten, die bereits in der Region stationiert sind. „Unsere Aufgabe ist Abschreckung. Es geht nicht um Krieg.“ Man bemühe sich auch, eine Fehleinschätzung der Regierung in Teheran in dieser Hinsicht zu vermeiden.