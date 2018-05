Vize-Außenministerin Choe Son Hui: Nordkorea bezeichnet Pence-Aussagen als „dämlich“ und „ignorant“

Das geplante Treffen steht in der Schwebe, seitdem Nordkorea jüngste südkoreanisch-amerikanische Militärmanöver kritisiert und mit einem Abbruch der Gespräche gedroht hat. Trump äußerte sich daraufhin am Dienstag im Weißen Haus skeptisch: Es könne sein, dass die Zusammenkunft nicht am 12. Juni zustandekomme. „Sollte es nicht geschehen, geschieht es vielleicht später.“ Am Mittwoch sagte Trump denn, Genaueres werde man in der kommenden Woche wissen. Wenn es zu dem Treffen in Singapur komme, „denke ich, wird das großartig für Nordkorea sein“.