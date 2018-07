Vize-Regierungschef: Italien will in Euro-Zone bleiben

Der 81-jährige Savona hatte am Dienstag gesagt, es sei notwendig, „auf alle Eventualitäten vorbereitet“ zu sein. „Wir könnten in eine Lage geraten, in der nicht wir, sondern andere entscheiden“, betonte Savona. An den Finanzmärkten sorgten seine Bemerkungen kurzzeitig für Unruhe. Savona hat den Beitritt Italiens zum Euro als historischen Irrtum bezeichnet und einen Plan B gefordert, um die Währungsunion notfalls wieder verlassen zu können.