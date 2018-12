Völkerrechtler kritisiert Deutsche blicken mit „behaglicher Unbefangenheit“ auf die Welt

Die europäische Einigung wird bisweilen als eine Art Vorreiterin der Weltinnenpolitik, der „Global Governance“ betrachtet. Ist das plausibel? Wird der Rest der Welt dem europäischen Integrationsmodell irgendwann nachfolgen?

Die jüngeren Erfahrungen zeigen, dass wir mit solchen Erwartungen sehr vorsichtig sein müssen. Der Erfolg der EU hängt in entscheidender Weise an einer starken, gesellschaftlichen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Homogenität. Wo diese nicht vorhanden oder zumindest fragwürdig ist, entstehen auch in Europa sofort sehr gefährliche Risse. Das sehen wir in der Europäischen Währungsunion, wo nicht alle in homogener Weise nach denselben Regeln der Haushaltsdisziplin handeln; das erschüttert die gesamte Europäische Union. Ein hohes Maß an soziokultureller Konvergenz ist Voraussetzung dafür, dass so ein Modell funktioniert. Der Brexit ist ein Alarmzeichen. Ich wäre schon glücklich, wenn wir das europäische Modell in den kommenden Jahrzehnten weiter voranbringen und die gefährlichen Risse in der EU überwinden könnten. Aber an einen Export des europäischen Modells wage ich nicht ernsthaft zu denken.