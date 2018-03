Volkskongress: China baut sein Kabinett um

Es wurde erwartet, dass Liu He in seiner neuen Rolle den am Vortag im Amt bestätigten Regierungschef Li Keqiang in Wirtschaftsfragen weiter in den Schatten stellen wird. Als Xi-Vertrauter leitet Liu He ohnehin schon das Büro der Führungsgruppe der Partei für Wirtschaft und Finanzen unter Vorsitz des Staats- und Parteichefs, die heute die maßgeblichen Vorgaben macht. Eine besondere Aufgabe wird der Kampf gegen die Risiken im Finanzsystem und die Verschuldung sein.