Volkskongress „Der Wettbewerb mit China tut dem Westen gut“

Und was passiert mit der Billigproduktion?

Die ist zum großen Teil schon in andere asiatische Länder abgewandert, nach Vietnam, Thailand und Malaysia. Dagegen sehen sich die stärker industrialisierten Länder Asiens wie Südkorea und Taiwan einem verstärkten Wettbewerbsdruck durch chinesische Konkurrenten ausgesetzt, weil diese auf der Wertschöpfungsleiter zu ihnen aufschließen.



Müssen auch die Europäer und die US-Amerikaner Angst haben, dass sie von den Chinesen eingeholt oder gar überholt werden?

In China sind ebenso wie in allen anderen Ländern die Ressourcen knapp. China muss sich daher auf die Branchen fokussieren, in denen es die größten komparativen Vorteile hat. Es wird daher nicht in allen Branchen zum Westen aufschließen. Grundsätzlich gilt: Mehr Wettbewerb tut auch den Industrieländern gut. Er zwingt sie, an ihrer eigenen Innovationsfähigkeit zu arbeiten und sich nach vorn zu bewegen. Die Industrieländer haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf ihren Lorbeeren ausgeruht. Jetzt müssen sie zum Sprung nach vorn ansetzen. China zwingt sie dazu.