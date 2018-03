Volkskongress in China: Xi macht einen alten Weggefährten zu Trumps Widersacher im Handelskrieg

In der Mammutsitzung ist zudem eine Regierungs- und Verwaltungsreform gebilligt worden, bei der die Zahl der Ministerien und Aufsichtsbehörden mit Ministerrang von 34 auf 26 zusammengestrichen wurden. Unter anderem wurde dabei auch die Banken- und Versicherungsaufsicht zusammengelegt und der Zentralbank unterstellt, die nun auch Gesetze schreiben darf. „Die Notenbank macht nun die Vorschriften, und die Aufsichtsbehörde führt sie aus“, erklärt Finanzprofessor Guo Tianyong, der an der Central University of Finance and Economics in Tianjin lehrt.