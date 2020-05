Volkskongress in Peking Eine so große Geldspritze wie nach der Finanzkrise ist in China diesmal nicht drin

Doch die Bilder aus dem Herzen der chinesischen Hauptstadt machen deutlich, dass vieles eben noch nicht wieder ganz normal ist: Li trägt zwar keinen Mundschutz, als er ans Rednerpult tritt. Fast alle der knapp 3000 Delegierten aber schon. Mit einer Schweigeminute wird an die Opfer der Pandemie gedacht. Dann fängt Li an zu sprechen - für nur eine Stunde und damit so kurz wie nie in der jüngeren Geschichte des Volkskongresses.