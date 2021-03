Volkskongress „Patrioten“ für Hongkong – Militäretat steigt stark

Der Parlamentssprecher verteidigte den Zuwachs des Militäretats. Die Bemühungen, die nationale Verteidigung zu stärken, zielten nicht auf ein anderes Land und seien keine Bedrohung. Eine „angemessene und ständige Erhöhung“ sei notwendig, um Chinas Souveränität und Entwicklung zu sichern und seine internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. Der Zuwachs stehe allgemein „im rechten Verhältnis“ zur Wirtschaftsentwicklung. Der Währungsfonds (IWF) rechnet in diesem Jahr in China mit einem Wirtschaftswachstum von 8,1 Prozent.



Das Parlament wird auch über den neuen Fünf-Jahres-Plan für 2021 bis 2025 beraten. Mit der Weichenstellung will sich China angesichts der Sanktionen der USA und der globalen Corona-Krise wirtschaftlich und technologisch unabhängiger vom Rest der Welt machen. Regierungschef Li Keqiang eröffnet die einwöchige Tagung der rund 3000 Abgeordneten in der Großen Halle des Volkes am Freitag mit seinem Arbeitsbericht.