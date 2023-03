Volkskongress „Unsicherheiten auf dem Vormarsch”: China will aufrüsten

05. März 2023 | Quelle: dpa

Chinas Regierungschef Li Keqiang spricht während der Eröffnungssitzung der gut einwöchigen Jahrestagung des Volkskongresses. Bild: Bild: dpa

Angesichts wachsender Spannungen in der Welt will China seine Militärausgaben kräftig um 7,2 Prozent steigern. Zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses warnte Regierungschef Li Keqiang am Sonntag in Peking vor zunehmenden globalen Unwägbarkeiten.