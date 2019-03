Volksversammlung: Nordkoreas neue Volksversammlung mit 100 Prozent Zustimmung gewählt

SeoulBei der Wahl zur Obersten Volksversammlung in Nordkorea haben alle 687 Kandidaten nach offiziellen Angaben eine Zustimmung von 100 Prozent erhalten. Zwei Tage nach der im Westen als Farce gewerteten Wahl des nordkoreanischen Parlaments vermeldeten die staatlichen Medien am Dienstag den Ausgang. Während sich Machthaber Kim Jong Un nach Berichten südkoreanischer Medien nicht in die Volksversammlung wiederwählen ließ, habe er seiner einflussreichen jüngeren Schwester Kim Yo Jong einen Abgeordnetensitz verschafft.