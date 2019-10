Vor Aussage zu Amtsenthebungsverfahren: Trump-Berater Tim Morrison tritt zurück

Morrisons Aussage am Donnerstag im Repräsentantenhaus könnte für das mögliche Amtsenthebungsverfahren wichtig sein. Morrison wird voraussichtlich zu einem unguten Gefühl befragt werden, das er gehabt haben soll, als Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in einem Telefongespräch im Juli aufrief, gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden zu ermitteln. Morrison war eine zentrale Figur in anderen Aussagen zu der Entscheidung von Trump, Militärhilfe für die Ukraine zurückzuhalten.