Vor China-Afrika-Gipfel Was Deutschland von China lernen sollte

China ist bereits seit längerem größter Handelspartner vieler afrikanischer Staaten. In Südafrika, dem einzigen Industrieland des Kontinents, versprach Xi seinen Gastgebern im Juli fast 15 Milliarden Dollar an Investitionen, darunter ein langfristiges Darlehen der China Development Bank in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar an den schwer angeschlagenen staatlichen Strommonopolisten Eskom, dessen Kapitalbedarf damit für dieses Jahr nun zu über 60 Prozent gedeckt ist –und der bei einer Pleite die ganze Wirtschaft der Kaprepublik in die Tiefe ziehen könnte. Zuvor hatte Xi bereits im Senegal, wo auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in dieser Woche ihre Afrikareise begann, zehn Verträge unterzeichnet, unter anderem in den Bereichen Infrastruktur, Luftfahrt und Justiz.