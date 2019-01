 Vor Europawahl: Weber fordert Mehrheitsentscheidungen in EU-Außenpolitik

PotsdamDer Unions-Spitzenkandidat für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), pocht auf einen Abschied von der bislang notwendigen Einstimmigkeit für außenpolitische EU-Beschlüsse hin zu Mehrheitsentscheidungen. Um die europäische Stimme in der Welt stärker zur Geltung zu bringen, „müssen wir bei der Außenpolitik von der Einstimmigkeit hin zu Mehrheitsentscheidungen kommen, damit wir handlungsfähig werden und unser europäisches Gewicht global einbringen können“, sagte Weber am Montag am Rande der Klausur der CDU-Spitze in Potsdam.