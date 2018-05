Vor geplantem Kim-Trump-Treffen: UN heben Sanktionen für nordkoreanische Delegation auf

New YorkDie Vereinten Nationen haben vor dem geplanten Treffen des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump Sanktionen für die Delegation aus Pjöngjang aufgehoben. Mit der Entscheidung vom Mittwoch wird den Diplomaten nun vor der Zusammenkunft am 12. Juni in Singapur erlaubt, zu reisen und Luxusgüter nach Nordkorea zu importieren.