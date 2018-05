Vor Gipfel: Spannungen zwischen Nordkorea und den USA nehmen zu

Außerdem reagiert Nordkorea allergisch auf Andeutungen, dass Sanktionen und militärischer Druck das Land an den Verhandlungstisch gezwungen hätten. Am Mittwoch hatte Nordkoreas Vize-Außenminister Kim Kye Gwan es als schweren Fehler bezeichnet dass Nordkoreas „Großherzigkeit und großzügige Initiative“ in den USA als Zeichen der Schwäche und Ergebnis von Sanktionen und militärischem Druck interpretiert würden.